Las duras denuncias de familiares de pacientes hospitalizados: "Yo le daba mejor comida a mis perros"

Equipo de Investigación se desplaza hasta los alrededores de un hospital de Madrid para conocer la opinión de familiares de pacientes ingresados sobre las comidas que allí se sirven. Las quejas de estos, en el vídeo.

La calidad de la comida que se sirve en los hospitales también centra parte del reportaje de Equipo de Investigación. El programa recoge imágenes grabadas por pacientes ingresados en distintos centros de España, en las que muestran bandejas con alimentos procesados y productos azucarados servidos en desayunos y meriendas.

Para conocer cómo viven esta situación quienes acompañan a los enfermos, el equipo se trasladó a las inmediaciones de un hospital de Madrid, donde varios familiares denunciaron el estado de los menús. El marido de una paciente aseguró que la alimentación que recibe su esposa está muy lejos de ser adecuada. "Yo le daba mejor comida a mis perros", afirmó con indignación, antes de relatar que en una ocasión le sirvieron "un puré que, en realidad, era agua sucia".

Otra mujer, cuyo marido permanece ingresado, confesó que "dan ganas de llorar" al ver la comida que le sirven cada día. "Es una bazofia, lo peor de lo peor", lamentó. Además, criticó que los pacientes coman en "platos de plástico reutilizados" y denunció haber visto "pollo con plumas" o fruta en mal estado. "Las peras están durísimas, no se pueden comer", explicó. Según relató, tras presentar una queja al hospital recibió una respuesta desalentadora: "Nos dijeron que tienen muchas reclamaciones y que no pueden hacer nada; que seamos nosotros quienes levantemos la voz y reclamemos".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación: los menús de la vergüenza en atresplayer.com.

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