La bodega Rafael Cambra abre las puertas a Alberto Chicote y a Rozalén para enseñarles la parte más tradicional de la elaboración del vino: "Con botas y pisando las uvas".

El chef se llena de ilusión al saber que él mismo va a poder pisar las uvas: "Vamos ya". Rozalén se mete con él a pisar las uvas con las botas que les dejan Rafael y Elena, los dueños de la bodega.

Se necesitan aproximadamente 1'3 kilos de uva para obtener un litro de vino, lo que no sabemos es cuánto han conseguido ambos: "Mira la que tenemos liada aquí", anuncia Chicote.

El problema aparece cuando el chef se da cuenta de que se ha metido "más de lo que debiera" y el vino le empieza a cubrir por encima de la bota.

Al salir, le ayudan a quitarse el calzado mientras Rozalén no puede parar de reír: "Lo he disfrutado como si me hubiesen dejado pilotar un avión", confiesa Chicote.