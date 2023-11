Wallapop ha vendido más de 640 millones de productos desde su creación hace una década: obras de arte, moda, artículos decorativos y de colección... También viviendas, vehículos y servicios. En la plataforma, que actualmente cuenta con 17 millones de suscriptores, se puede comprar y vender casi todo. Sin embargo, la mayor parte de los usuarios desconoce la letra pequeña.

"Los usuarios son exclusivamente responsables de los anuncios, por lo que Wallapop no tiene ningún tipo de responsabilidad", recuerda en una entrevista con Equipo de Investigación el experto en Ciberseguridad Luis Jesús Ríos Pita. ¿Es Wallapop una plataforma segura? "Si un usuario no suscribe los servicios premium o servicios adicionales, no sería una plataforma tan segura... No se tiene una certeza de la identidad del comprador o del vendedor".

Sobre el proceso de registro, señala que los únicos datos que se piden son un nombre y apellidos, "que puede ser cualquiera", un correo electrónico y una contraseña. "No se necesita nada más para comenzar a utilizar Wallapop y empezar a subir o a vender productos". Sin embargo, advierte de que puede tratarse de un usuario ficticio, con una dirección de correo falsa. Por lo tanto, "puede operar, comprar y vender productos sin ningún tipo de control", alerta.