Ahora

hemeroteca de 'equipo de investigación'

La vida en 10 m² en Hong Kong: un arquitecto español cuenta su experiencia en un nanopiso

En Hong Kong, una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, se han popularizado los llamados 'nanopisos': viviendas que apenas superan los diez metros cuadrados. "Tengo lo mínimo para sobrevivir", relata uno de sus inquilinos.

Así son los nanopisos: el arquitecto español que vive en apenas siete metros cuadrados en Hong Kong

Hong Kong. Una ciudad en la que al levantar la vista solo se ven rascacielos y donde el precio de la vivienda es el más alto del mundo. Comprar un piso es prácticamente imposible. Con el 60% del territorio dedicado a zonas verdes, siete millones de personas viven distribuidas en unos 700 kilómetros cuadrados de espacio urbano: la ecuación perfecta para el surgimiento de los llamados ‘nanopisos’.

Se trata de espacios diminutos, casi ‘zulos’, que oscilan entre siete y once metros cuadrados, donde incluso llegan a vivir familias. Uno de estos pisos lo ocupa desde hace un mes un arquitecto español, que abrió su puerta a Equipo de Investigación.

Al visitarlo, lo encontramos comprando comida. "Yo no cocino en casa. Cualquier cosa que haga hará que todo huela mal", explica.

"Hay de todo aquí: estudiantes, inmigrantes de familias enteras de Filipinas e Indonesia… Incluso bares. Ahí, en la segunda planta, hay uno con su pequeña terraza", añade.

Su piso es de los más grandes del edificio: "Es el segundo más grande. Aquí está la cocina, el lavadero, y aquí el baño. Ahora mismo estás dentro de la ducha y se moja todo. Tengo lo mínimo para sobrevivir. El precio: mil euros al mes".

El arquitecto concluye: "Alquilo este piso a una mujer china que ha creado su propia empresa para renovar pisos, subdividirlos y alquilarlos… Es un negocio bastante común aquí".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

Las 6 de laSexta

  1. Un ciberataque provoca cancelaciones y retrasos de vuelos en varios aeropuertos europeos
  2. Trump desvela que EEUU ha hundido otro barco "de narcotraficantes" con tres personas a bordo en el Caribe
  3. Putin vuelve a tensar la cuerda: la OTAN intercepta tres cazas rusos en Estonia y Polonia detecta otros dos en el Báltico
  4. Barómetro laSexta | El 51,6% de los encuestados están en contra de las protestas propalestinas en La Vuelta
  5. Fallos en las pulseras antimaltrato: ¿Quién asume la responsabilidad por la protección de las víctimas?
  6. Un incendio en Pantón (Lugo) deja más de 1.400 hectáreas quemadas y provoca varios desalojos