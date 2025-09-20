Un incendio en Pantón (Lugo) deja más de 1.400 hectáreas quemadas y provoca varios desalojos

Los detalles 17 personas de Abelairas, en Pantón, han tenido que ser evacuadas durante la noche de este viernes a sábado por el avance del fuego, aunque por el momento es la única localidad desalojada.

Dos incendios en Galicia, uno en Pantón (Lugo) y otro en A Bolo (Ourense), han afectado cientos de hectáreas. El incendio en Pantón es el más preocupante, con alrededor de 1.400 hectáreas quemadas. El viernes se evacuaron a 49 personas de varias aldeas, aunque ya han podido regresar a sus hogares. Sin embargo, 17 personas de Abelairas han sido desalojadas debido a la declaración de situación 2, que implica medidas especiales de protección. En O Bolo, el incendio ha quemado 240 hectáreas y se mantiene el nivel 2 de emergencia, con una orden de confinamiento por el humo.

Dos nuevos incendios en Galicia, uno en Pantón (Lugo) y otro en A Bolo (Ourense), están dejando cientos de hectáreas afectadas por el avance del fuego, con especial preocupación el primero ya que es el de mayor magnitud.

De hecho, el fuego ya ha dejado alrededor de 1.400 hectáreas quemadas a primera hora de este sábado. Durante el viernes, se llegó a evacuar a 49 personas en Pantón, en los núcleos de Cibrisqueiros, Frontón, Budián e Souto, y hubo desalojos de las aldeas de A Barca y Rosende, en el municipio limítrofe de Sober, a causa del avance incontrolado del fuego.

Ya este sábado, según ha informado el 112 Galicia, esos vecinos han podido volver a sus casas, pero otras 17 personas han sido desalojadas de la población de Abelairas, siendo las únicas en esta situación por el momento.

Estas medidas se han establecido con motivo de la declaración de la situación 2 en el incendio, lo que implica la adopción de medidas especiales para la protección de la ciudadanía debido a la proximidad del fuego.

Incendio en O Bolo

El otro incendio todavía activo en territorio gallego es el que se ha producido en O Bolo, en la provincia de Ourense, cuyos vecinos recibieron una orden de confinamiento por el humo.

En este caso, el fuego ha calcinado ya unas 240 hectáreas y se mantiene activo el nivel 2 de emergencia.