Así pasó Charly de perder 712.000 euros en el casino a ganarse la vida como repartidor en Colombia

La Guardia Civil descubrió que Brilli Vanesa, pareja de Charly, lo ayudó a desviar dinero y reveló su paradero tras la fuga. El presunto estafador fue hallado en Colombia, oculto en un barrio humilde, con nueva imagen y trabajando como repartidor.

Brilli Vanesa fue la pareja de Carlos García Roldán durante el tiempo que duró la investigación. Según la Guardia Civil, ambos llevaban un "alto nivel de vida": se alojaban en buenos hoteles, frecuentaban restaurantes exclusivos y acudían a clubs distinguidos, disfrutando de una vida de lujo. Sin embargo, los agentes descubrieron que ella mantenía contacto con Charly cuando este ya estaba huido y que, presuntamente, habría colaborado en desviar 30.000 euros de la trama hacia su país natal, Colombia.

"Brilli Vanesa es quien nos facilita la pista clave sobre el paradero de Carlos García Roldán, contándonos que se fugó a mediados de abril", explican los investigadores. Según la Guardia Civil, huyó a Colombia al sentir "la presión de las víctimas, que ya se le echaban encima".

Tras confirmarlo, los agentes emitieron una orden internacional de detención. Charly fue localizado en una modesta vivienda de un barrio humilde. Para ocultarse, había cambiado radicalmente de aspecto: se cortó y tiñó el pelo, se dejó barba de varios días y empezó a trabajar como repartidor.

