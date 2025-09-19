Un multipropietario explica a Equipo de Investigación por qué se ha mudado a Andorra: "Es importante lo de la parte fiscal"

Equipo de Investigación entrevista a un multipropietario qué ha dejado nuestro país rumbo a Andorra.

Hoy en día, los nuevos caseros profesionales se presentan como gurús, como Pascual Ariño, un expolicía de 38 años que vive de las rentas. "En vez de gastarte todo el dinero en una casa para vivir tu, compra varias casas pequeñas que te den rentas mensuales todos los meses para poder vivir mucho mejor", defiende el inversor, quien cuenta a Equipo de Investigación que una vivienda que le costó "50.000 euros" en un barrio residencial de Alicante, "se alquila por 1.300 euros en total".

Ariño destaca que la ventaja de alquilar a estudiantes "es cuando tienen padres que son solventes". Además, cuenta que ahora está viviendo en Andorra, por lo que tiene "a gente" de su equipo que "ayuda a gestionar todo". Al preguntarle que por qué se ha mudado a Andorra, su respuesta es que lo ha hecho porque le "gusta vivir allí, y también es importante la parte fiscal". "En España, mi tramo de IRPF es que pago el 54% y ahí como máximo se paga un 10", reconoce.

