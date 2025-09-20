El alto tren de vida del presunto estafador Charly: "Manejaba mucho dinero, llevaba un Mercedes, vestía muy bien, comía en restaurantes..."

El reportaje de Equipo de Investigación revela que, mientras los compradores ingresaban sus señales de reserva, Charly y su equipo presuntamente desviaban el dinero de la promotora. Jonathan Morales, uno de los últimos en firmar un contrato de reserva, recuerda la impresión que le causó.

A ojos de todos, Charly era un promotor de éxito. Se dejaba ver en los mejores restaurantes de Mallorca, en fiestas de clubs exclusivos y al volante de coches de alta gama. Su llegada a la isla no pasó inadvertida: algunos le llamaban Donald Trump por su parecido con el expresidente estadounidense y porque traía bajo el brazo un proyecto ambicioso —treinta y dos promociones de viviendas en zonas privilegiadas y a precios irresistibles.

En menos de un año consiguió vender más de un centenar de casas de lujo sobre plano. Nadie sospechaba que aquel hombre encantador terminaría fugándose sin haber puesto un solo ladrillo. ¿Quién era realmente Charly? ¿Cómo llegó a Mallorca? ¿Y dónde están los cuatro millones de euros que reclaman los afectados?

El reportaje de Equipo de Investigación revela que, mientras los compradores ingresaban sus señales de reserva, Charly y su equipo presuntamente desviaban el dinero de la promotora. Solo en un casino llegó a gastar más de setecientos mil euros. Cuando la Guardia Civil fue a detenerle, ya había desaparecido. Su rastro condujo al programa hasta Colombia, donde el promotor cambió radicalmente de aspecto hasta volverse casi irreconocible.

Su estrategia era sencilla: ofrecer viviendas entre un 20% y un 50% más baratas que la competencia. Así, las cuentas de la promotora alcanzaron rápidamente las siete cifras. Jonathan Morales, uno de los últimos en firmar un contrato de reserva, aún recuerda la impresión que le causó: "Vestía muy bien, llevaba un reloj caro, tenía un Mercedes en la puerta y una moto… parecía un hombre con mucho dinero". Según Morales, tanto Charly como su promotora transmitían la imagen de un negocio "de muy alto nivel". "Daban confianza", resume.

