El estafador del amor que extorsionó a una mujer por 5.000 euros: "Me dijo que si no pagaba, se suicidaba"

Una víctima de un estafador del amor prestó su testimonio a Equipo de Investigación en un programa de 2022. La mujer decidió mantener el anonimato por vergüenza y porque nadie en su entorno conocía lo sucedido.

"Me hacía sentir especial desde el primer momento. Justo cuando sonaba mi despertador, recibía su mensaje de 'buenos días'", relataba una mujer que fue víctima de un estafador del amor en un reportaje de Equipo de Investigación de 2022. La víctima decidió mantener el anonimato por vergüenza y porque nadie de su entorno conocía lo que había sucedido.

La persona al otro lado del teléfono se hacía pasar por un médico que trabajaba en Yemen. "Hicimos tres videollamadas. Se cortaba muy rápido y se escuchaba muy mal. Me decía que, como estaban en guerra y apenas tenían cobertura, era normal que se cortara", explicaba ella. Aun así, consiguió hacer una captura de pantalla en la que se veía su rostro.

El estafador, que se hacía llamar Roman, hablaba de un futuro juntos. "Cuando finalice mi contrato iré a España para asentar cabeza. Yo también quiero casarme contigo y ser feliz contigo para siempre", le llegó a escribir, según mostró a las cámaras.

Todo parecía idílico hasta que comenzaron las exigencias económicas. "Primero me pidió 1.200 euros para traer sus pertenencias desde Turquía a España. Luego, cuando supuestamente la mercancía llegaba a Francia, me pidió 1.500 euros más". Hasta ese momento, ella no sospechaba nada extraño, pero dos días después volvió a recibir solicitudes de dinero. "Llegó a pedirme que vendiera mi coche y mi casa. Incluso me dijo que si no pagaba, se suicidaría", relataba la víctima.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022.

