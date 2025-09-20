El abogado que prepara una demanda contra la promotora de Charly: "Llevo más de 100 clientes y casi dos millones de euros estafados"

Un abogado mallorquín prepara una demanda civil colectiva contra la promotora de Charly, que llegó a vender más de 30 promociones de viviendas sin tener, presuntamente, ni siquiera los terrenos donde levantarlas. Equipo de Investigación habla con él para conocer los detalles del caso.

Más de 100 afectados ya han puesto su caso en manos del abogado Bartolomé Salas, que prepara una demanda civil colectiva contra la promotora de Charly, el presunto estafador inmobiliario de Mallorca. El letrado cifra en unos dos millones de euros el dinero defraudado hasta ahora y no descarta que la cifra aumente, ya que "cada vez aparece más gente que descubre que ha sido estafada".

En declaraciones a Equipo de Investigación, Salas calcula que podrían superar las 250 las personas perjudicadas. Detalla además que la mayoría de las promociones que Charly ofrecía ni siquiera tenían un solar en propiedad. "Lo que está claro es que nunca pudo llevar a cabo lo que vendía. Desde el primer momento todo era una cortina de humo. No había nada detrás", concluye.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.