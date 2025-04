Quería el 'cuerpo sirena'

Una víctima de la "reina de la cirugía" se gastó 18.000 euros en la 'combi Kebeya': "Acabé con la cama mojada en sangre"

Tras la operación, Yngrid llegó "al Airbnb y no aguantaba el dolor": "Tenía toda la cama mojada en sangre, la boca morada y no paraba de vomitar". Tras esto, no dudó en pedirle a su amiga que llamara al hospital.