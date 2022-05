El 25 de diciembre de 2015, José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', trató de secuestrar a una joven en Boiro, como recordó Equipo de Investigación en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

En torno a las 22:30 horas la joven se encontraba caminando por la calle con el móvil cuando al llegar a una esquina vio un vehículo de color gris con la puerta abierta. En ese momento, 'El Chicle' cogió a la joven: "Me agarró, me dijo que quería el móvil y me metió un cuchillo. Le dije que no le daba el teléfono, pero que podía darle 20 euros que tenía en la cartera".

En ese momento, tras un forcejeo, José Enrique Abuín trató de llevarse a la joven. "Había abierto el maletero, me giré, me empujó hacia allí y caí. Solo pensaba que tenía que salir porque si cerraba el maletero, no salía más", recuerda la víctima.

Afortunadamente, dos jóvenes que pasaban por el lugar se percataron de lo que estaba ocurriendo. "Vinieron dos testigos, dos chavales a los que pedía ayuda, dije que me quería secuestrar", relata la joven.

Al verse descubierto, 'El Chicle' cerró el maletero, se metió en el coche y se dio a la fuga.

Después de pasar por el médico, la víctima denunció lo ocurrido ante la Guardia Civil. Describió el aspecto del agresor y, debido a su aspecto peculiar, en un primer momento los agentes le enseñaron varias imágenes y ella corroboró que realmente había sido él.

Desde finales de 2019 José Enrique Abuín se encuentra cumpliendo pena de prisión permanente revisable por el crimen de Diana Quer.

Por otro lado, Equipo de Investigación tuvo acceso a la conversación de 'El Chicle' mantuvo con un amigo Guardia Civil cuando se percató de que el cerco de los investigadores se estrechaba sobre él por el asesinato de Diana Quer. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

