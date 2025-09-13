Una víctima de 'Anita, la Fantástica' relata cómo cayó en una de sus estafas: "Llegué a ingresarle 430.000 euros y no me devolvió nada"

En Equipo de Investigación José Lema cuenta que Ana María Vicente, conocida como 'Anita, la fantástica', les vendía packs de viaje al Moto GP asegurados, prometiendo reembolsos e indemnizaciones, pero él pagó 430.000 euros y no recuperó nada.

El pasado 13 de septiembre, Equipo de Investigación se desplazó hasta Mazaricos, en A Coruña, para conocer el caso de José Lema, un ganadero cuya pasión por las motos le acercó a Ana María Vicente, conocida como Anita, la fantástica.

Lo que comenzó como una amistad y varios viajes juntos, se transformó en un negocio que prometía grandes beneficios. Según relata José, Ana María les ofreció "packs de viaje al Moto GP que, si no se cumplían, estaban asegurados y devolvían lo pagado más una indemnización".

"Es decir, si el viaje costaba 2.000 euros, tú pagabas esa cantidad y, si fallaban, te reembolsaban el doble", explica José. Sin embargo, nunca recibieron documentación oficial, solo mensajes de WhatsApp que supuestamente confirmaban las operaciones.

José llegó a ingresar 430.000 euros en total y nunca recuperó nada. Cuando intentó reclamar el dinero, Ana María Vicente desapareció sin dejar rastro. "No volví a saber nada de ella", confiesa a Equipo de Investigación.

