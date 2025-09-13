Ahora

De condenada por robo a empresaria de lujo: la vida de 'Anita, la fantástica'

Esta mujer ha protagonizado estafas millonarias, como la que le costó 430.000 euros a un amigo suyo a quien le prometió que haría un gran negocio con su gran afición, el motociclismo.

Así era el alto nivel de vida de 'Anita, la fantástica': "Podía llevar en la cartera 10 billetes de 50 euros"

Ana María Vicente, conocida como 'Anita, la fantástica', ha sido protagonista de estafas millonarias que han dejado huella, incluida una que le costó a un amigo 430.000 euros en un supuesto negocio de viajes de MotoGP.

Su historial delictivo se remonta más atrás. Durante más de una década trabajó como contable en una fábrica hasta que fue despedida por apropiarse de 257.645 euros. Aunque fue condenada a nueve meses de prisión, nunca llegó a ingresar en la cárcel.

En 2011 abrió su primera agencia de viajes y, lejos de pasar desapercibida, llegó a presidir la Asociación de Comerciantes de su municipio. Para entonces, ya se dejaba ver con un tren de vida llamativo.

"Ella llevaba muchas joyas de Tous, algún bolso de Vogue... podía sacar de la cartera diez billetes de 50 euros como si nada", recuerda Gloria Mateo, una de sus exempleadas.

