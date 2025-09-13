Una influencer desvela a Equipo de Investigación las exigencias de Temu para colaborar con ellos: "Me dijeron que tenía que subir 15 vídeos en un mes"

Temu basa su estrategia de marketing en las redes sociales, usando influencers y un programa de afiliados con comisiones, pero Equipo de Investigación revela las exigentes condiciones que les imponen para colaborar.

Temu ha convertido las redes sociales en el eje de su estrategia de marketing. La plataforma apuesta por influencers para dar visibilidad a sus productos y hasta ofrece en su web un programa de afiliados que premia con comisiones a quienes logren aumentar sus ventas. En la práctica, estos creadores de contenido actúan como auténticos comerciales de la marca.

Una de esas colaboradoras es Marian Sánchez, influencer con un millón de seguidores, que relató a Equipo de Investigación cómo fue contactada por la empresa: "Me llegó un correo electrónico proponiéndome una colaboración. ‘Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Me gustaría invitarte a crear contenido patrocinado por Temu'".

Sin embargo, Marian reconoce que decidió rechazar las condiciones que le imponían: "Una de las últimas veces me pidieron que publicara 15 vídeos en un mes. Evidentemente dije que no, porque eso significaba inundar mis redes sociales con Temu".

