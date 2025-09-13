Así era el lujoso estilo de vida de la estafadora 'Anita, la fantástica': "Tenía muchas joyas de Tous y bolsos de marca"

Aunque fue condenada a nueve meses de prisión por apropiarse de 257.000 euros en la empresa donde trabajaba, Ana María logró abrir su primera agencia de viajes y exhibir un elevado nivel de vida.

Ana María Vicente, conocida como 'Anita, la fantástica', comenzó su carrera como contable en una fábrica, donde trabajó durante 12 años. Sin embargo, su historia dio un giro cuando fue despedida y llevada a juicio por apropiarse de 257.645 euros de la caja mientras se encargaba de la contabilidad. La condenaron a nueve meses de prisión por un delito de apropiación indebida, pero nunca llegó a pisar la cárcel.

Lejos de quedar en el anonimato, en 2011 abrió su primera agencia de viajes y pronto ganó protagonismo en el municipio, hasta llegar a convertirse en presidenta de la Asociación de Comerciantes.

Su imagen era la de una empresaria exitosa: joyas de Tous, bolsos de marca y grandes fajos de billetes. "Podía llevar 10 billetes de 50 euros en la cartera", recuerda Gloria Mateo, una extrabajadora que conoció de cerca a Ana María y que relata su experiencia en Equipo de Investigación.

En cuanto al volumen de negocio que movía, la extrabajadora que estuvo en la agencia durante cinco meses revela: "Hubo una semana que vendí 150 viajes".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2025 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.