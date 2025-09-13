Marketing agresivo, compras compulsivas: un joven admite haber gastado más de cinco cifras en plataformas online

Equipo de Investigación visita 'Desconect@', un centro especializado en el tratamiento de compradores compulsivos. Allí confirman una cifra alarmante: en los últimos cuatro años los casos de jóvenes con adicción tecnológica se han disparado un 325%.

Las agresivas estrategias de marketing de plataformas como Temu o Shein están disparando los casos de adicción a las compras online, sobre todo entre los más jóvenes. Equipo de Investigación visita un centro especializado en el tratamiento de compradores compulsivos adolescentes, donde el número de pacientes con adicción tecnológica ha aumentado un 325% en los últimos cuatro años.

"Siempre tienes la impulsividad de seguir comprando, porque no basta con diez productos: cuanto más, mejor", confiesa uno de los jóvenes en terapia. Otra afectada señala el papel de las ofertas temporizadas: "Esa promoción solo dura una hora. Entonces piensas: o lo hago ahora o no lo hago. El temporizador para mí es lo peor".

La consecuencia son gastos desorbitados. Así lo resume uno de los testimonios: "Yo me he gastado más de cinco cifras en total".