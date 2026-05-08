Patrulla Madrid
"¿No os da vergüenza? ¡Ladronas!": Equipo de Investigación presencia la intervención de una patrulla ciudadana
Equipo de Investigación acompaña a Javier y su patrulla ciudadana en una de sus jornadas y presencia una de sus intervenciones en directo, al localizar a unas carteristas. El momento, en este vídeo.
Madrid recibe cada día a miles de turistas. Una ciudad abierta, transitada, vigilada... en la que Equipo de Investigación acompaña a Javier, un hombre que cuando acaba su jornada como guía turístico se une a una patrulla ciudadana.
Javier se une a otros miembros en busca de carteristas que operen en el centro de la capital. En este grupo también hay un funcionario del Ayuntamiento de Madrid, que asegura que lleva años montando "un escándalo" cuando ve a un carterista en el metro, algo que considera "muy divertido".
Actualmente, explican, en Patrulla Madrid hay más de 30 personas actuando y más de 2.000 participando, entre ellos comercios y vecinos, que alertan a través de un chat: "Es como un gran hermano", afirman.
A pesar de que la criminalidad en Madrid ha bajado mucho, afirman que siguen en la calle. Cada tarde se organizan por zonas, se guían por avisos que reciben en sus grupos y se coordinan a través de redes.
Gran parte de su actividad se concentra en el metro, donde observan a viajeros, trenes y andenes en busca de sospechosos. Las cámaras del programa son testigo de una de sus intervenciones, cuando localizan a un carterista: "¿No os da vergüenza? ¡Ladronas!", gritan mientras hacen sonar con fuerza su silbato.
Mientras los policías se las llevan, Javier muestra lo que ha grabado con sus gafas. Lo hacen con cada intervención. En el vídeo se puede ver cómo empuja a una de las carteristas y él se justifica: "¿Qué voy a hacer? Si ella me quiere arañar, yo la empujo, es normal".
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.
*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Patrullas ciudadanas' en atresplayer.