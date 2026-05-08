Eliana, pionera de las patrullas ciudadanas en España: "Me salto a la torera la ley de protección de datos y lo voy a seguir haciendo"

Equipo de Investigación comparte una tranquila jornada de patrulla ciudadana por Barcelona con Eliana, una de las figuras más conocidas de este mundo: "Trabajaba en una empresa de control de plagas. Mira qué ironía".

Equipo de Investigación ha acompañado a Patrulla Madrid, un modelo de patrulla ciudadana que nace en Barcelona en 2019. Todo empieza con una intervención y un vídeo que se hace viral.

En ambos grupos encontramos el mismo formato, mismo tipo de vídeos y también los mismos comentarios violentos y racistas.

Equipo de Investigación también comparte una jornada con la patrulla de Barcelona de la mano de Eliana, considerada una de las pioneras de las patrullas ciudadanas en España. Una mujer colombiana que explica que llegó a España como turista y se quedó de manera ilegal, pero al final logró regularizarse.

Asegura ser "muy muy muy racista contra todo el que venga a delinquir". "Piensa que yo trabajaba en una empresa de controles de plagas. Mira qué ironía", afirma antes de saludar a algunos de sus seguidores, jóvenes de 16 años. "Nos llegan muchas imágenes, nosotros somos como una comisaría online de ciudadanos", sostiene.

El alcance de sus redes sociales la ha convertido en una figura conocida. Actualmente en su patrulla, explica, son 37 personas. Asegura que son "muy meticulosos" en la selección: "Personas que controlan la ira, que no son violentas, es importantísimo", señala.

En esta ocasión la acompañan un portero de discoteca, una dependienta y un productor musical americano. Además del metro y las estaciones de tren recorren autobuses, que asegura que para si ven un carterista.

En sus redes, señala "vamos subiendo vídeos para que la ciudadanía conozca la cara de los delincuentes". Todo ello a pesar de ser consciente de que vulnera derechos fundamentales y la ley de protección de datos: "Me la estoy saltando a la torera, pero lo voy a seguir haciendo", sentencia.

Sin embargo, durante toda la jornada no se produce ni un solo hurto. Los datos oficiales dicen que los robos con violencia y los hurtos han descendido. España se mantiene entre los países más seguros del mundo.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Patrullas ciudadanas' en atresplayer.