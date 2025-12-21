Una vendedora de gominolas con cannabinoide: "Son fuertes. Dicen que el efecto dura 48 horas"

Equipo de Investigación analizaba el pasado mes de abril cómo se elaboran este tipo de dulces, qué ingredientes contienen y qué riesgos implican.

En España existe un extenso negocio alrededor de las golosinas. Molina de Segura, en Murcia, se ha convertido en la meca de las chucherías, aunque no son solo las dulces las que copan el mercado. Las tiendas con golosinas elaboradas con derivados del cannabis ya son un hecho. Entre galletas, brownies y chocolates con CBD, una tienda especializada también ofrece gomitas de HHC, un producto mucho más potente.

Equipo de Investigación analizaba el pasado mes de abril cómo se elaboran este tipo de dulces, qué ingredientes contienen y qué riesgos implican. Así, la vendedora explicaba que "son muy fuertes" y recomendaba "comer solo una por persona". "La gente dice que el efecto le dura más de 48 horas", añadía, señalando que cada paquete cuesta 25 euros. "Si la Policía te para, tienes un comprobante y es totalmente legal", aseguraba.

Sin embargo, la realidad regulatoria es distinta. La Asociación Española de Seguridad Alimentaria emitió nueve alertas en 2024 sobre productos como estos, recomendando que quienes los tengan en casa "se abstengan de consumirlos".

Ana María López-Santacruz, directora ejecutiva de AESAN, aclaraba entonces que "estas sustancias no están autorizadas para su uso alimentario" y subrayaba que "estos productos en concreto no se pueden vender en ningún país de la Unión Europea".

