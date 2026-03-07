Una vendedora de gominolas con cannabinoide: "Recomiendo comer una, porque son fuertes"

Entre dulces de CBD y gomitas de HHC, España exporta gominolas a ritmo récord. Pero la AESAN alerta: algunas chucherías con HHC, un cannabinoide sintético, no están autorizadas y pueden causar daños irreparables.

España es un gran exportador de golosinas con el epicentro de su fabricación en Murcia, concretamente en Molina de Segura, pero las chuches de toda la vida no son las únicas con las que se hace negocio. Equipo de Investigación analizaba en 2024 el dulce negocio de las chuches y también se adentraba en el sector de las golosinas con CBD. El programa analizaba así qué hay detrás de estas chucherías: cómo se hacen, qué ingredientes contienen y qué riesgos implican.

Entre galletas, brownies y chocolates con cannabinoide, una tienda especializada también ofrece gomitas de HHC, un producto mucho más potente. La vendedora explicaba que "son muy fuertes" y recomendaba "comer solo una por persona". "La gente dice que el efecto le dura más de 48 horas", añade, señalando que cada paquete cuesta 25 euros. "Si la Policía te para, tienes un comprobante y es totalmente legal", aseguraba.

Sin embargo, la realidad regulatoria es distinta. La Asociación Española de Seguridad Alimentaria ha emitido nueve alertas en 2024 sobre productos como estos, recomendando que quienes los tengan en casa "se abstengan de consumirlos".

Ana María López-Santacruz, directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), aclaraba que "estas sustancias no están autorizadas para su uso en alimentario" y subrayaba que "estos productos, en concreto, no se pueden vender en ningún país de la Unión Europea".

