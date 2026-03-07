Una empresa murciana desvela cómo se hacen las golosinas: "Es todo en polvo, excepto la glucosa"

Molina de Segura, en Murcia, es la meca de la industria de las chuches en España. Allí, un empresario que factura más de 100 millones al año accede a que Equipo de Investigación entre en la planta de fabricación y vea el proceso.

Las golosinas se han convertido en el sustento de gran parte de los vecinos de Molina de Segura, en Murcia. La provincia es en la que más chuches se producen en toda España. La localidad, dedicada durante toda la vida a las conservas vive ahora de esta industria que da trabajo a más de 3.000 personas.

En un especial del pasado mes de abril, Equipo de Investigación se desplazaba al lugar para comprobar de primera mano cómo se elaboran estos dulces. El director de la tercera empresa más grande del sector, que abrió su empresa en 1976 y hoy factura más de 100 millones de euros anuales, se mostraba dispuesto a mostrar cómo se elaboran las golosinas.

"Es todo en polvo, excepto la glucosa, que es líquida o semi líquida", indicaba el hombre, que explicaba que "hay una gran gama de colorantes que dependiendo del país al que vaya o de la legislación puede ser color natural o color artificial, al igual que los aromas, que hay naturales o artificiales".

La empresa fabrica 20 millones de kilos al año de golosinas que exportan a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. El empresario indicaba que la industria está viviendo uno de sus mejores momentos económicos. "Estamos en un momento dulce", reconocía.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.