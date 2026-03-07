Un examigo de 'Anita la fantástica cuenta cómo le acabó estafando': "Llegué a ingresarle 430.000 euros"

"Nos vendía unos packs de viaje de Moto GP y nos dijo que si no se llegaban a cumplir estaban asegurados y nos daban lo pagado más una indemnización", contaba el hombre, que jamás recibió ni un euro de lo estafado, en un especial de Equipo de Investigación de 2024.

A Ana María Vicente se la conoce como 'Anita, la fantástica' por su continuados engaños y ha sido señalada como la mayor estafadora de España. Una de las primeras veces que tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados fue después de que la fábrica en la que trabajaba la denunciase por haber robado dinero de la caja. En ese momento, 'Anita, la fantástica' se encargaba de la contabilidad de esa empresa y finalmente se demostró que había robado 257.645 euros de la caja, algo por lo que fue condenada a nueve meses de prisión.

Sin embargo, la estafadora no llegó a pisar la cárcel por dicho delito y en 2011 abrió su primera agencia de viajes, en la que se encargaba de captar a sus clientes ofreciéndoles precios imbatibles. En este contexto entre una de sus víctimas, un vecino de Mazaricos, en A Coruña: José Lema, un ganadero aficionado a las motos que terminó convirtiéndose en el trabajador -y víctima- de 'Anita, la fantástica'.

El hombre describía a la estafadora a Equipo de Investigación en 2024 como una "persona muy dicharachera con la que enseguida coges confianza". Rápidamente se hicieron inseparables y comenzaron a hacer viajes juntos, a los que también se unía otro amigo. Estuvieron en Segovia y Marruecos, entre otros destinos.

Tras esto, Ana María Vicente les propone un negocio: "Nos vendía unos packs de viaje de Moto GP y, si no se llegaban a cumplir, estaban asegurados y nos daban lo pagado más una indemnización. Es decir, si el viaje te vale 2.000 euros, tú pagas dos y, si fallaban, te reembolsaban cuatro", explicaba, pero nunca les "dio ninguna documentación". "Solo teníamos lo que nos mandaba por WhatsApp", contaba.

"Llegué a ingresarle 430.000 euros. No recuperé nada", confesaba. La relación entre José Lema y 'Anita, la fantástica' terminó cuando él le pidió que le pagara lo que le debía.

