La 'Reina de la Burundanga' probó el efecto de la droga con un amigo de su padre: "Cuando me di cuenta estaba en el hospital"

Natalia Torices envenenó con escopolamina al anciano. La Guardia Civil cree que pudo hacerlo para comprobar la eficacia de la escopolamina antes de actuar con numerosas víctimas, ya que solo le robó 20 euros. Torices fue condenada en enero a 17 años y medio de cárcel.

Atanasio despertó un día de 2023 en el hospital, donde estuvo ingresado 15 días, sin saber muy bien qué le había pasado. Los médicos pensaban que este anciano de un pequeño pueblo de León había sufrido un ictus, pero lo que descubrirían después nada tenía que ver. Atanasio fue la primera víctima de Natalia Torices, conocida como la 'Reina de la Burundanga'.

Condenada el pasado enero a 17 años y medio de cárcel, Torices comenzó sus andaduras en 2017, cuando después de engañar a una familia para que le financiarán su adicción al póker dio el pistoletazo de salida a un modus operandi que le valdría su mote: usaba escopolamina para drogar a sus víctimas y quitarles dinero. Según lo declarado por la Guardia Civil en 2023, después de la detención de esta mujer, Atanasio, que era amigo del padre de Torices, fue la primera víctima de la estafadora y también la prueba para después hacer lo mismo con el resto de víctimas.

Según relató el hombre a Equipo de Investigación en 2023, Torices se crio con él. "La conozco desde que empezó a andar", aseveraba entonces. Esto no fue óbice para que la 'Reina de la Burundanga' le engañara con el pretexto de ir a comparar un coche juntos para después invitarle a tomar un café. Así, perdió el conocimiento y la mujer le dejó con su madre. "Cuando me di cuenta estaba ya en el hospital", relataba Atanasio.

Torices solo le robó 20 euros, pero la Guardia Civil cree que tal vez su intención era "probar el efecto que la sustancia podía hacer en alguna persona". "Ella estaba muy interesada en todo momento por el diagnóstico que le habían dado en el hospital", recuerda la capitana del Instituto Armado Elisabel Sinde.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

