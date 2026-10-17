Denuncia una cena de 93 euros en la feria de Murcia: "Nos cobraron 18 euros por unas croquetas congeladas"

Un consumidor denunció ante Equipo de Investigación que pagó 93 euros por cenar en la feria de Murcia. Criticó la falta de precios visibles, la ausencia de carta y los 18 euros que le cobraron por unas croquetas congeladas.

Un consumidor denunció ante Equipo de Investigación en 2023 el elevado precio y la mala calidad de la comida que le sirvieron en una carpa de la feria de Murcia. Según relató, pagó 93 euros por una cena en la que ni siquiera le facilitaron la carta ni le informaron de los precios.

Son muchos los consumidores que denuncian precios excesivos en ferias de toda España. Una de las quejas que más repercusión tuvo fue la publicada por un usuario en su cuenta de X, donde expresó su indignación por la experiencia vivida en la feria murciana: "Nos han cobrado 93 euros y hemos cenado fatal, no dan la carta, no dicen precios y luego nos cobran 18 euros por un plato de croquetas congeladas en la feria de Murcia".

La publicación acumuló numerosas respuestas y fue compartida cientos de veces. A raíz de esta denuncia, un reportero de Equipo de Investigación contactó con el afectado para conocer los detalles de lo ocurrido.

El hombre explicó que había acudido con su mujer y su hija para disfrutar de las atracciones y que decidieron cenar algo rápido en una de las carpas. "Pedimos dos raciones y un montadito por persona", contó. Sin embargo, aseguró que la calidad de la comida era muy mala y que apenas llegaron a cenar.

El consumidor también afirmó haber encontrado otras quejas similares en distintos puntos de España. Según su testimonio, algunos puestos se desplazan entre ferias y mercados medievales, instalan sus restaurantes temporales y, después de atender a los clientes, se marchan.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido