Agricultura sin pesticidas: ¿es realmente posible? La contundente respuesta de un científico de la FAO

El ingeniero agrónomo José Esquinas advierte que el mundo produce un 60% más de comida de la necesaria, pero el modelo actual prioriza el beneficio económico sobre la alimentación global.

Producir alimentos a gran escala sin depender de productos químicos no es una utopía, sino una alternativa completamente viable. Así lo defiende José Esquinas, reconocido ingeniero agrónomo y científico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quien lleva décadas investigando cómo garantizar la seguridad alimentaria del planeta.

Durante su intervención en el programa Equipo de Investigación, el experto desmontó uno de los grandes mitos de la industria agroalimentaria: la supuesta necesidad de los pesticidas para evitar la escasez mundial.

Para Esquinas, el problema del hambre en el mundo no tiene que ver con la falta de capacidad productiva, sino con la gestión y distribución de los recursos. "Según datos de la FAO, producimos un 60% más de los alimentos que necesitamos para alimentar a toda la humanidad", subraya el científico.

Sin embargo, la paradoja es alarmante: mientras millones de personas sufren desnutrición y miles mueren de hambre cada día, "una tercera parte de la producción mundial se pierde en el camino o se tira directamente a la basura".

Para ilustrar las contradicciones del sistema actual, el ingeniero agrónomo relata una anécdota tan real como reveladora sobre el transporte de mercancías en Europa: dos camiones sufrieron un accidente en la carretera y, al revisar la carga, se descubrió que ambos transportaban exactamente lo mismo: tomates. La diferencia era su ruta: uno viajaba de Holanda a España y el otro hacía el trayecto inverso, de España a Holanda.

Intrigado por la falta de lógica ecológica y práctica de este intercambio, Esquinas consultó a un amigo economista si aquello tenía algún sentido financiero. La respuesta fue tajante: el sistema lo considera positivo porque "cuanto más se vende y más se compra, más sube el PIB".

Esta lógica de mercado es, a juicio del experto de la FAO, el verdadero obstáculo para avanzar hacia un modelo agrícola más limpio, sostenible y libre de químicos.

"Estamos metidos en una sociedad productivista en la que el objetivo es producir más y más barato. Si lo miramos así, no estamos en una buena dirección", sentencia José Esquinas.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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