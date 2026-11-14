"Ahora ya no hay escapatoria, ya no": la grabación oculta a Antonio Caba hablando solo tras el crimen de Manzanares

Un micrófono instalado por la Guardia Civil en el coche del principal sospechoso de la desaparición de Juan Miguel Isla captó su reacción de pánico al verse acorralado.

La investigación del conocido como crimen de Manzanares dio un vuelco decisivo gracias a un error de los implicados y a una escucha policial clave. Todo comenzó cuando los agentes rastrearon el vehículo de la víctima, Juan Miguel Isla, en un trayecto entre esta localidad ciudadrealeña y Albacete. Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad de una gasolinera, los investigadores comprobaron que no era él quien estaba al volante.

Quien conducía el turismo era Gaspar Rivera, vecino de un municipio cercano y amigo cercano de Antonio Caba, el principal sospechoso de la desaparición. En el momento en que la Guardia Civil logró localizar el coche de Isla, el nerviosismo se apoderó de Rivera, quien cometió la imprudencia de llamar al corredor para exigirle una reunión urgente.

El error que desató el pánico en el coche de Antonio Caba

Lo que ninguno de los dos sospechaba es que los agentes ya seguían sus pasos de cerca y habían instalado un micrófono oculto en el interior del vehículo de Antonio Caba. De camino a ese encuentro improvisado, el dispositivo grabó al sospechoso hablando solo en voz alta, dejando al descubierto su desesperación al darse cuenta de que la llamada telefónica de su cómplice acababa de delatarlos:

"Qué cojones, me llamas con la que hay. Me llama y me dice que vaya urgente. ¡Que tengo el teléfono intervenido, muchacho! Ahora ya no hay escapatoria, ahora ya no. Te has metido a toda la Guardia Civil con esto que has hecho. Te acabas de echar el delito encima, ¿eres tonto o te falta un agua? Te falta un agua".

Esta grabación, recogida en el reportaje de Equipo de Investigación sobre el caso, se convirtió en una prueba fundamental para demostrar el vínculo entre ambos hombres y su nerviosismo ante el avance de las pesquisas de la Guardia Civil.

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