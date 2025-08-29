El truco del alcohol de un bar de copas de Benidorm: "Estas botellas se parecen, pero no son las mismas"

Equipo de Investigación viajaba hasta Benidorm para descubrir que, en algunas discotecas, sirven bebidas alcohólicas de segundas marcas, a pesar de que a la vista de los clientes se encuentren las marcas conocidas.

En 2014, Equipo de Investigación ha visitado un bar de copas en Benidorm que llegaba a facturar hasta 3 millones de euros al año. "Gastamos como mil litros de cerveza cada dos semanas", contaba el encargado al programa de Glòria Serra, preparado todo para que el turista se sintiera "como en su casa".

Pero detrás de la barra se escondía un negocio más lucrativo. Las botellas estaban colocadas a dos alturas: en la parte superior, las marcas más conocidas; a la altura de la mano, otras muy similares pero diferentes, y justo las que más usaban los camareros. "Tenemos las primeras marcas y luego las de aquí de la zona. Pero bueno, ellos pueden elegir", explicaba el encargado.

Equipo de Investigación localizó al fabricante de las botellas más consumidas en Benidorm, una empresa que facturaba 12 millones de euros al año. Su propietario defendía el producto: "La materia prima es la mejor, como ellos, lo que pasa es que ellos tienen la marca. Es como los polos Lacoste. Hoy eso del garrafón no existe. La gente habla, pero no…".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2014.

