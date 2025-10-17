La treta utilizada en una empresa cárnica para evitar las sanciones de Sanidad: "Cuando llegaban, cambiábamos las fechas de caducidad"

Un trabajador de una empresa cárnica investigada ha confesado a Equipo de Investigación que su jefe les ordenaba echar un producto a la carne para mejorar su aspecto cuando esta ya estaba en descomposición.

Una empresa cárnica con una nave en un polígono de Leganés (Madrid) está siendo investigada por el trato a los trabajadores y también por el estado de la carne que vendía. Los testimonios de los propios trabajadores, con fotos incluidas, han sido parte del sumario policial contra el empresario dueño de la empresa.

"Esto fue una vez que yo me corté un dedo con un cuchillo y me cayó una infección. Tenía que venir a trabajar, si no, no cobraba", denuncia un empleado a Equipo de Investigación. De hecho, confiesa al programa la treta que realizaban cuando venía una inspección de Sanidad: "Cuando iban a llegar, que sabíamos que venían, cambiábamos las fechas (de caducidad) de las etiquetas".

Unos productos que ya estaban en estado de descomposición: "Estos son orejas de cerdo, ya en estado de descomposición. El lote ya estaba caducado de dos meses ahí. Él decía que quería un palé de orejas congelado hoy y lo congelábamos. Y al otro día, 500 kilos de orejas descongelado y la hacía descongelar a temperatura de hornos". Unas acciones que hacían deteriorar a gran velocidad la carne.

Eso sí, para mejorar su aspecto, echaban un producto utilizado en la construcción, es decir, no apto para el consumo: "Nos decía que le echáramos un producto a la carne para tratar de mejorarla un poco. Le echaba Rualaix. Poníamos todo en el suelo y le rociábamos agua, después del agua le echábamos este producto y la dejábamos ahí 12 horas. Luego se le daba un golpe de frío para que el producto no se notara y se empacaba los repartos".

