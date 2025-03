La trampa para arrancarle una confesión a la pareja de Antonio Ruiz, desaparecido desde 2018

La trampa tendida a la pareja de Antonio Ruiz no forma parte del sumario, ya que fue obtenida mediante engaño y no se considera una prueba válida en el caso.

Antonio Ruiz lleva casi una década desaparecido y su caso sigue archivado. Sin embargo, Equipo de Investigación localizó a dos mujeres que idearon un plan para tenderle una trampa a la pareja del desaparecido. Su objetivo era arrancarle una confesión haciéndose pasar por su hermana.

En octubre del 2019, le enviaron un mensaje:"Soy tu hermana. Necesito que me mandes dinero o, si no, hablo". A lo que añadieron: "¿Quieres que diga lo que pasó y que se entere la gente? ¿Quieres que nos pillen?"

La respuesta no tardó en llegar. Al otro lado del teléfono, la mujer reaccionó con urgencia:"No quiero que pase eso, hermana. Lo que quiero es que me digas cuánto necesitas. Pero que nadie se entere. Te llamo con un número de teléfono que no esté pinchado".

El intercambio continuó. En un mensaje posterior, la mujer zanjó la conversación con una frase inquietante:"Calladita estás mejor, no pasa ná. Tú le dices que se ha ido con la rumana y punto. Esa es la versión que yo estoy dando."

Las dos mujeres le exigieron 10.000 euros a cambio de su silencio.

Cuando Equipo de Investigación contactó con la verdadera hermana de la pareja de Antonio Ruiz, su reacción fue fría y sin sorpresa:"No me llama la atención, porque mi hermana siempre ha sido así de lianta".

Sin embargo, la trampa que le tendieron no forma parte del sumario. Al haber sido obtenida mediante un engaño, no se considera prueba válida. Con el caso sobreseído, la novia de Antonio Ruiz sigue siendo una mujer libre y sin cargos. Aun así, en Baza y Huértor Tájar, los rumores persisten.

Mientras tanto, Antonio sigue desaparecido.