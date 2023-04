Maribel ha vivido una pesadilla por culpa de una desastrosa intervención a la que se sometió en Turquía y que le costó todos sus dientes. Equipo de Investigación se desplaza hasta el centro médico para hablar con el jefe de la clínica, que asegura que sus dentistas "revisaron la radiografía y vieron que no había muelas" y atribuye todo el problema a una confusión lingüística.

"El dentista le explicó que la prótesis sería extraíble, pero la traductora no se lo tradujo correctamente, le dijo a la paciente que se la prótesis sería fija y no se movería. Ese fue el problema", sostiene el director, que insiste en que "el dentista no habla inglés y no pudo hablar con la paciente directamente".

El dentista que trata a Maribel en España, sin embargo, considera que hubo más que un error de comunicación, tal y como explica en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que denuncia que la paciente "ha estado seis meses sin poder comer" y "sin hacer vida social porque no podía sonreír".