Así se protege una colección de Lego de 45.000 euros: puertas blindadas, alarma y secreto

Un coleccionista de Lego desvela su mayor tesoro a Equipo de Investigación. Sin embargo, pide no mostrar dónde guarda su extensa colección de piezas, custodiada por puertas blindadas y una alarma y cuyo valor calcula "entre 40 y 45.000 euros".

Por seguridad, prefiere no dar direcciones ni enseñar el camino. Garci, hostelero y coleccionista de Lego, acepta mostrar su colección a Equipo de Investigación solo bajo estrictas condiciones. "Vamos en mi coche… os llevo yo y así mantenemos el secreto", explica, consciente del alto valor económico de las piezas que atesora.

Incluso pide al equipo que baje la cámara al acceder al almacén donde guarda entre 2.000 y 2.500 kilos de Lego. Allí conserva su colección privada, asegurada y protegida con puertas blindadas y un sistema de alarma. También ha modificado la iluminación para evitar daños en las piezas.

Entre todas ellas, Garci señala una en especial, la más valiosa, que mantiene precintada y que considera su "plan de jubilación". En total, calcula que su colección alcanza un valor de entre 40.000 y 45.000 euros, como muestra en el vídeo que acompaña este reportaje.

