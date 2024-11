El camino que 'Dinamita' Montilla inició con Ester Estepa y que continuó tras su desaparición no acabó en Santiago. El asesino en serie pasa por Oporto, Lisboa, Badajoz, Mérida y Sevilla, hasta llegar a Málaga.

Pasados cuatro meses desde la desaparición de Esther, y consciente de que hay una investigación policial, 'Dinamita' publica un video en Tik Tok con fotos de ella en el que pide ayuda para encontrarla.

"Son las 4 de la madrugada y no puedo dormir", afirma Montilla, que llega a asegurar que "llevo todo el día pensando en mi amiga y me tiene el sueño quitado". "Te quiero con locura y quiero saber algo de ti", afirma antes de romper en lágrimas y decir que "lo último que me queda por pedirte es que des señales de vida, por favor, a mí o a tu familia".