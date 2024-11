El mismo día que la familia de Ester Estepa presenta la denuncia de su desaparición, el hombre que viajaba con ella, 'Dinamita' Montilla, cuelga un vídeo en Tik Tok. Continúa solo la ruta que tenía planeada con la que se dirige hacia el norte de España.

Ester lleva dos meses desaparecida cuando su madre, Josefa Pérez, recibe una videollamada de 'Dinamita': "Se presenta: 'Soy José Jurado Montilla, soy amigo de su hija. Es que me ha llamado la Policía, me ha dicho que usted ha puesto una denuncia ¿Sabe usted algo?' Y digo 'pues no sé nada'", explica en el vídeo sobre estas líneas.

"A mí me dio muy mala, mala espina", afirma Josefa, que asegura que 'Dinamita' le habría preguntado cómo iba la investigación y si se sabía algo. Después de explicarle que seguían sin noticias de Ester, Josefa cuenta que Montilla le habría dicho que "seguramente estará a en Argentina". "Me dio que algo tenía que ver", sentencia la madre de Ester.