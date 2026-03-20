Tiene 15 años y consume cuatro bebidas energéticas al día desde hace dos años: "No siento nada, me he acostumbrado"

En un programa reciente de Equipo de Investigación, un adolescente contaba ante las cámaras que llevaba dos años bebiendo cuatro bebidas energéticas al día, algo habitual en su grupo de amigos.

Bebiendo una lata de bebida energética. Así se presentó este adolescente de 15 años ante las cámaras de Equipo de Investigación. Un gesto que repite, como mínimo, tres veces más al día. Y es que consumir este tipo de productos es algo más que habitual en su día a día.

El joven confiesa que empezó a hacerlo cuando tenía 12 años. En un día normal puede llegar a tomarse hasta cuatro latas: "Después de comer, justo después de trabajar, después de entrenar y a la hora de cenar".

A estas alturas, su cuerpo está tan habituado que ya no nota ningún efecto, asegura: "De tantos años y tantas latas yo creo que ya me he acostumbrado". "Alguna que otra vez me he podido llegar a marear y me ha costado dormir, pero nada del otro mundo", responde cuando le preguntan por los síntomas.

Aún así, nunca se ha planteado dejar de consumirlas y afirma que, en su grupo de amigos, es más que habitual beber varias de estas latas al día. Ellos, desvela, pueden llegar a consumir hasta seis al día.

"Hay bebidas energéticas bastante asequibles. Son latas de 500 ml que es bastante par auna lata y por un euro es mucha más cantidad que una lata de refresco habitual", explica.

*El contenido al que hace referencia esta noticia pertenece a un programa de Equipo de Investigación emitido la semana pasada.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Bebidas energéticas: el precio del subidón' en atresplayer.

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