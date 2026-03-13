La ley de Galicia que prohíbe las bebidas energéticas a menores: sanciones de 600.000 euros y el 'coladero' por el que saltársela

Equipo de Investigación visita varios establecimientos de Galicia donde ya afecta la ley que prohíbe las bebidas energéticas a menores para conocer las medidas que han tomado, desde un supermercado hasta las máquinas expendedoras donde todavía se venden.

En Galicia, la ley que prohíbe el consumo de bebidas energéticas a menores de edad ya no es un anuncio, es una obligación. En las tiendas y supermercados gallegos, las bebidas que contienen más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros están reguladas como el alcohol.

En el vídeo sobre estas líneas, Equipo de Investigación entra en un supermercado de A Coruña para comprobar las medidas que han tomado al respecto. Explican que han separado los refrescos de las bebidas energéticas con las botellas de agua. Si estuvieran fuera del frío, afirman, "tendrían que estar con las cervezas o los vinos".

"Ningún cliente se escapa sin pedir el DNI físico, por supuesto", asegura una responsable del establecimiento, que reconoce que se ha notado una bajada en la compra de este tipo de bebidas.

En el supermercado son escrupulosos porque las sanciones por venderlas pueden alcanzar los 600.000 euros. Sin embargo, hay jóvenes que confiesan que todavía han podido comprar bebidas energéticas en un bazar y que "no me pusieron ningún inconveniente".

Los reporteros van al bazar que indica el joven y allí la vendedora no descarta que se le vendiera. Sin embargo, afirma que muchos jóvenes del instituto cercano compran sus bebidas energéticas en unas máquinas expendedoras situadas enfrente de su negocio, un coladero por el que saltarse la ley.

El programa contacta con la empresa que gestiona estas máquinas, que aunque reconoce que existe la prohibición, asegura que en muchas zonas de A Coruña hay máquinas donde todavía se venden. En su caso, sostienen que están implementando sistemas de lectura de DNI, pero se quejan de que hay "desinformación" por parte de la Consejería de la Xunta.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Bebidas energéticas: el precio del subidón' en atresplayer.