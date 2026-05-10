El hombre que dejó una cuenta de 5.000 euros sin pagar tras un bautizo: "Me pidió una barbaridad de dinero"

El autor de uno de los mayores 'simpas' de la historia hablaba en 2023 con Equipo de Investigación y se excusaba de sus acciones. "Si mi intención fuera no pagar, no habría dejado una señal", se defendía entonces.

El 'simpa' más multitudinario de la historia de España se produjo en 2023 en Galicia. Casi 200 personas, 4.000 euros solo en bebidas con barra libre de whisky y una cantidad por pagar de 5.050 euros fue lo que un grupo que celebraba un bautizo dejó a deber en un restaurante de de la comunidad.

Aunque esto no fue óbice para que el autor saliera en televisión excusándose. Equipo de Investigación localizaba en 2023 al hombre que organizó el bautizo en un restaurante gallego y acabó siendo protagonista de uno de los 'simpas' más multitudinarios. El programa primero contactaba con su mujer, quien aseguró no tener conocimiento de lo ocurrido. Minutos después, recibían la llamada de su abogado, que confirmaba que su cliente estaba dispuesto a hablar, siempre acompañado por su letrado.

Durante la entrevista, el acusado reconoció haber contratado "un servicio pagando una cantidad", pero negó que fuera para 200 personas. "No llegaron ni a 200, ni a 150", insiste, defendiendo su versión: "Nunca negué que, si había que pagar una cantidad pequeña, se podía pagar. Pero la barbaridad de dinero que me pedían…".

También restaba importancia al menú servido aquel día: "Les dieron fiambre para comer", afirmaba, y negaba que sus invitados se hubieran puesto de acuerdo para marcharse al mismo tiempo. "Yo no me llevé nada", aseguraba y rechazaba que su intención fuera no pagar: "Si la intención era no pagar, no habría dejado una señal".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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