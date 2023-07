El mayor estafador de Amazon de Europa operaba a través de captadores que buscaban a personas que quisieran vender o alquilar su cuenta de Amazon para comenzar a comprar y hacer devoluciones desde ellas y así no levantar sospechas, según ha explicado un agente de la Policía Nacional en un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Una de estas personas que decidió compartir su cuenta ha hablado con el programa para contar lo que le sucedió. "Lo que me ha pasado ha sido a través de una persona muy conocida y querida, no me lo esperaba", ha confesado, reconociendo que estuvo detenido un día.

Este testigo ha recalcado que no sabe qué hicieron con su cuenta, confesando que la Policía le dijo que había sido "un ingenuo" al prestarla. "Es como si le das la cuenta a un primo tuyo y hace algo que no debe", ha indicado.

Por su parte, el consultor de comercio electrónico Jordi Ordóñez ha desvelado las razones por las que el estafador necesitaba comprar diversas cuentas de Amazon.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.