El testimonio de un hostelero de la feria de San Isidro en Madrid: "Reconoce abiertamente esta práctica ilegal"

En 2023, Equipo de Investigación recorrió la Feria de San Isidro, en Madrid, y constató que los precios de las distintas casetas eran casi calcados. Los propios hosteleros admitían entonces que los consensuaban entre ellos.

En 2023, los reporteros de Equipo de Investigación visitaton la Feria de San Isidro para mostrar el malestar de los visitantes por los altos precios de comida, bebida y atracciones, que partían de los cinco euros.

Aunque muchos asistentes lo asumían como algo habitual, varios feriantes reconocieron ante las cámaras que acordaban entre ellos fijar tarifas iguales y que presionaban a quien intentaba cobrar menos. Una práctica que, según señalaba Glòria Serra, constituye un pacto ilegal para encarecer los precios.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.