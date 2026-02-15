Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

La protesta de un representante de los feriantes a las quejas de los consumidores por los elevados precios: "Que no se quejen"

Cañas que pueden costar hasta diez euros y bocadillos que rozan los ocho. Son los precios que marcan muchos de los puestos de la Feria de San Isidro. Los feriantes admiten que no son baratos, pero lo justifican con claridad: "Si no, no cubrimos gastos".

La protesta de un representante de los feriantes a las quejas de los consumidores por los elevados precios: "Que no se quejen"

Los asistentes a la Feria de San Isidro, en Madrid, critican los elevados precios de comida y bebida, con cervezas que cuestan entre cinco y diez euros y bocadillos de seis a ocho.

Aunque algunos feriantes reconocen que acuerdan tarifas, Jorge Guierargovish, vicepresidente de la asociación 'Siglo XXI', niega que exista un pacto. Defiende los importes comparándolos con los del centro de la ciudad y asegura que no podrían rebajarlos porque no cubrirían los gastos: "Que no se quejen, porque vas al centro y te vale 2,5€ el café. Si no nosotros no cubrimos con lo que tenemos que pagar".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Felipe González se convierte en una espina más en la rosa del PSOE: "Ya no sería un referente"
  2. La UE deshecha la idea de una "desaparición civilizacional" ante un Rubio que matiza: "Queremos que Europa sea un socio"
  3. Israel aprueba anexionarse amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado"
  4. Feijóo justifica "acuerdos puntuales" y "sin líneas rojas" con Vox: "Son el tercer partido de España"
  5. Declarado un incendio forestal en el parque natural de Cabo Tiñoso: las llamas ya han sido estabilizadas
  6. Un 'miau' que vale millones: el dineral que mueven los gatos en Tailandia y que les convierte en un motor de su economía