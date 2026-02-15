La protesta de un representante de los feriantes a las quejas de los consumidores por los elevados precios: "Que no se quejen"

Cañas que pueden costar hasta diez euros y bocadillos que rozan los ocho. Son los precios que marcan muchos de los puestos de la Feria de San Isidro. Los feriantes admiten que no son baratos, pero lo justifican con claridad: "Si no, no cubrimos gastos".

Los asistentes a la Feria de San Isidro, en Madrid, critican los elevados precios de comida y bebida, con cervezas que cuestan entre cinco y diez euros y bocadillos de seis a ocho.

Aunque algunos feriantes reconocen que acuerdan tarifas, Jorge Guierargovish, vicepresidente de la asociación 'Siglo XXI', niega que exista un pacto. Defiende los importes comparándolos con los del centro de la ciudad y asegura que no podrían rebajarlos porque no cubrirían los gastos: "Que no se quejen, porque vas al centro y te vale 2,5€ el café. Si no nosotros no cubrimos con lo que tenemos que pagar".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

