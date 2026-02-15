El enfado de un hostelero al descubrir que el agua filtrada no es mejor que la del grifo: "Me toman el pelo"

Un establecimiento que alquila un sistema de filtrado de agua recibe los resultados de un laboratorio que demuestran que no hay diferencias significativas con el agua del grifo. Puedes ver lreacción del responsable del local en este vídeo.

Equipo de Investigación investigó en este programa los sistemas de filtrado de agua para la hostelería y comprobó que algunos restaurantes cobraban por servir esta agua "premium". El programa tomó muestras de agua filtrada y de grifo en tres establecimientos diferentes y las llevó a un laboratorio, donde constataron que no había diferencias significativas entre una y otra.

El equipo volvió a los restaurantes con los resultados. En uno de ellos, el hostelero mostró el sistema de filtrado ante las cámaras y explicó que la empresa proveedora "vendía que tenía menos residuos que cualquier agua mineral del mercado".

Ante los resultados de laboratorio, el hostelero reaccionó indignado: "Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local", denunció."Esa máquina es un renting, todos los meses nos cobran X, y las botellas en las que lo servimos también nos las cobran", añadió.

Pese a ello, se muestra "partidario de cobrar todo lo que se sirve" porque, argumenta, "tiene un coste".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa repetido.

