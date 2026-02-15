La defensa de un feriante ante las quejas por precios y comida: "Tenía un negocio y las críticas de Tripadvisor me han arruinado"

En 2023, Equipo de Investigación viajó hasta las Islas Baleares para localizar a uno de los feriantes señalados en redes sociales por sus elevados precios y la baja calidad de la comida.

Cuentas desorbitadas en ferias: esa es la queja que más repite la gente en redes sociales, no solo por los precios, sino también por la mala calidad de los productos. En un programa de 2023 de Equipo de Investigación, contactaron con uno de los afectados, quien aseguró que la comida era "tan mala" que ni siquiera llegaron a cenar.

Para comprobarlo, el programa viajó hasta las Islas Baleares en busca del feriante señalado en las quejas. Allí tenía montada su caseta en un mercado medieval de Mallorca. Los precios, según vecinos, oscilan entre 15 y 20 euros, y una vecina asegura haber visto una botella de vino por 100 euros: "Ni en un restaurante te clavan eso por una botella".

Por su parte, uno de los responsables del puesto defiendió los precios y aseguró que las críticas no reflejaban la realidad: "Me han arruinado las críticas de Tripadvisor", se quejó. "Hay empresas que se dedican a eso: cuando quieren meten críticas buenas, y cuando quieren, críticas malas". Incluso señaló al cliente como parte del problema: "Si no les cobrara, seguro que no pondrían nada o pondrían críticas buenas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

