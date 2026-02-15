El propietario de un restaurante de Pedraza, inspeccionado por cobrar el agua del grifo: "Hablar sin saber es muy fácil"

Desde julio de 2022, la ley obliga a los establecimientos de hostelería a ofrecer a los clientes agua no envasada gratis, sin embargo, Equipo de Investigación comprobó 2023 que algunos restaurantes seguían cobrándola.

En 2023, Equipo de Investigación se desplazó a Pedraza (Segovia) para hablar con el dueño de un restaurante que había sido inspeccionado por cobrar 4,50 € por un vaso de agua del grifo, según consumidores que lo habían compartido en internet.

El hostelero defendió que "nunca se cobró realmente", aunque el precio aparecía en la carta, y explicó que su intención era "disuadir a la gente" de pedir agua del grifo porque él mismo no la bebe por no sentarle bien.

Tras la inspección, Turismo le obligó a retirar el agua del grifo de la carta. Actualmente, ofrece "agua km.0 filtrada y embotellada en casa". "Microfiltrada. Le quito las tierras, los barros, los olores. La vendo a 2,75 euros", detallaba

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

