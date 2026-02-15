El dueño del restaurante que cobra 4,50€ por un vaso de agua del grifo: "Es una forma de disuadir a la gente"

En 2023, Equipo de Investigación entrevistó al propietario del restaurante 'La Olma' en Pedraza, que cobraba 4,50€ por un vaso de agua del grifo. Actualmente, ofrece "agua km.0 filtrada y embotellada en casa".

Equipo de Investigación viajó hasta Pedraza (Segovia) tras descubrir que en el restaurante 'La Olma' se cobraban 4,50€ por un vaso de agua del grifo, una práctica no permitida desde la ley de julio de 2022 que obliga a ofrecer agua no envasada de forma gratuita.

Tras las denuncias de varios consumidores por la "clavada", inspeccionaron el establecimiento. "Usted tenía en la carta que cobraba 4,50€ por un vaso de agua del grifo", le planteó el reportero al dueño, que respondía: "Pero nunca se cobró", sosteniendo que las críticas estaban "hablando sin saber".

Al ser preguntado por qué aparecía entonces en la carta, el hostelero lo justificó así: "Es una forma de disuadir a la gente".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

