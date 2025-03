Un terraplanista reconoce que la Tierra es esférica tras visitar la Antártida: "Solo puede suceder si es redonda"

De los 24 terraplanistas invitados a visitar el continente helado, tan solo cuatro decidieron ir. Uno, después de un experimento, cesa en sus ideas sobre que la Tierra es plana. Sin embargo, no termina de convencer a personas como Javier Poves u Óliver Ibáñez.

Un total de 24 terraplanistas reconocidos estaban invitados a visitar la Antártida. A visitar un continente que podría tirar por tierra todas sus teorías. De todos ellos, solo cuatro aceptaron ir. De los cuatro, uno cambió de opinión y terminó aceptando que la Tierra es una esfera. Por un experimento, por uno que termina demostrando que en dicho lugar, en un fenómeno único de los polos, hay 24 horas de sol en verano.

Algo que solo puede suceder con un planeta esférico: "Te lo cuento con una bola mejor. Mira, ahora mismo cualquier lugar del planeta está recibiendo luz solar. Mira, aquí recibe, pero aquí no. Está en la oscuridad, estamos en esta parte central de la Tierra pero si nos acercamos a las regiones polares fíjate. Cuando llegamos aquí, por mucho que giras recibe todo el día luz. En todas partes. Esto solo puede suceder si la Tierra es redonda".

Eso sí, a pesar de la evidencia, es algo que no ha terminado de convencer a terraplanistas como Javier Poves y Óliver Ibáñez: "Todavía tengo ese cuestionamiento... Hay minucias que... Bajo la cosmovisión bíblica y las antiguas civilizaciones no me cuadra del todo el modelo oficial de la Tierra esférica".