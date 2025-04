Teresa Casal, la exconcejala que echó al 'príncipe gitano' de Pontevedra: "Las gitanas mayores estaban atemorizadas"

La entonces concejala hizo un reglamento para frenar el poder del príncipe gitano. Es entonces cuando comenzó una guerra en su contra, pero Sinaí no logró doblegarla y terminó yéndose e instalando su mercado en Barro.

Pocos se atrevieron a hablar de los dudosos métodos del 'príncipe de los gitanos' en este reportaje de Equipo de Investigación de 2015. Una de las que sí lo hizo fue la persona a la que llegaron las denuncias de los vendedores ambulantes y que estuvo dispuesta a plantar cara a Sinaí Giménez. Se trata de Teresa Casal, exconcejala de Pontevedra.

"Me empezaron a llegar muchas quejas de los vendedores ambulantes", explicó la entonces concejala, que recordó: "Las que más pena me daban eran todas esas gitanas mayores que venían a verme vestidas de negro atemorizadas diciendo que si no hacían lo que él queria, les partían las piernas a sus hijos".

"Me entero por los propios gitanos con mucho secretismo porque le tenían miedo de que pagaban a Sinaí por dejarles ponerse en los mercadillos", explicó Casal. Ante esta situación, la entonces concejala hizo un nuevo reglamento para frenar su poder. Es entonces cuando el 'príncipe gitano' comienza una guerra en su contra en la que asegura que la política había elaborado un plan franquista con el fin de quitar los puestos de trabajo y arruinar la integración de los gitanos.

"Si no soy sospechosa de algo es de ser racista", aseguró en el vídeo Teresa Casal. Y es que la mujer no se doblegó y, finalmente, el 'príncipe gitano' decidió irse de Pontevedra y establecer su mercado en Barro.

*Sinaí Giménez fue condenado a dos años y nueve meses de prisión por amenazas contra el clan de Los Zamoranos en el mercadillo de Redondela.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2015.