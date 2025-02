El tenso momento entre Antonio Anglés y un taxista la noche del crimen de Alcásser: "Se molestó mucho"

Este febrero se cumplen 32 años de la huida de Antonio Anglés y laSexta.com recupera este fragmento de 'Equipo de Investigación' en el que entrevistaban al taxista que le recogió en Catarroja la noche del crimen de Alcásser.

"Me levantó la mano y nada más subir al coche me dice 'apaga la luz y dé la vuelta rápidamente, que me tiene que llevar a Picassent, pero rápido", explicaba en el vídeo sobre estas líneas, donde aseguraba que Anglés "era educado, hablaba muy bien".

Sin embargo, cuando realizó el giro y contactó con la central para informar de la ruta que iba a realizar, "a él le sentó mal": "Se molestó mucho, porque cuando corté la comunicación me preguntó para qué llamaba a la central, pero es que es costumbre de noche cuando sales de la ciudad", apuntaba.

(*) El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que ahora recupera laSexta.