Así relató un taxista su encuentro con Antonio Anglés tras el crimen de Alcàsser: "Pero rápido"

En 1993, mientras toda España seguía conmocionada por el crimen de Alcàsser, Antonio Anglés se convirtió en uno de los hombres más buscados del país. Equipo de Investigación recupera el testimonio de un taxista que aseguró haberse cruzado con él.

La fuga de Antonio Anglés continúa siendo uno de los grandes misterios de la crónica negra española. En este especial de Equipo de Investigación, los periodistas reconstruyen los movimientos del fugitivo y recuperan el testimonio de un taxista que asegura haberlo recogido en Catarroja alrededor de las 2:00 horas.

El hombre regresaba de Silla cuando vio a Anglés en la carretera. Levantó la mano para que se detuviera y, nada más subir al vehículo, le hizo una petición que llamó especialmente la atención al conductor: "Me dijo que apagara la luz y diese inmediatamente la vuelta porque le tenía que llevar a Picassent". Después, insistió: "Pero rápido".

El taxista recuerda que, pese a las circunstancias, Anglés se mostró muy educado y con una forma de hablar que le sorprendió. Sin embargo, la situación cambió cuando el conductor, siguiendo la costumbre habitual del turno de noche, utilizó el aparato de radio para avisar a la central de que llevaba un pasajero hacia Picassent. Según relató el testigo, aquel gesto molestó a Anglés.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un especial de Equipo de Investigación de 2018 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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