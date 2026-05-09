El dueño de un bar ilegal en la Cañada Real: "Dicen que hago fiestas ilegales, pero para mí son reuniones"

Equipo de Investigación destapa en 2021 la economía sumergida en la Cañada Real, donde llegaron a contabilizarse unos 200 negocios. Entre ellos, bares, talleres o chatarrerías, muchos sin licencia, en un entramado marcado por la irregularidad.

En la Cañada Real los negocios ilegales son una máxima. Desde hace años, la barriada cuenta con una red de economía sumergida con chatarrerías, carpinterías, tiendas de ultramarinos, talleres mecánicos e incluso bares. Equipo de Investigación analizaba en 2021 a vida en esta zona muy cercana al centro de Madrid y contabilizaba en los 14 kilómetros del asentamiento cerca de 200 negocios.

El programa entraba en uno de los bares de la barriada. Allí les recibía entonces su propietario, Juanjo Escribano. "Aparte de habitar la Cañada Real, ha montado su propio negocio", señalaba la periodista. Sin embargo, él matizaba: "Esto podría ser un bar. Aquí yo podría tener una actividad económica. En este caso, no tengo actividad económica sobre este local", afirmaba, pese a tener bebidas y barriles de cerveza a su espalda. La única licencia del establecimiento correspondía a las máquinas tragaperras.

Escribano reconocía además otras actividades: "Tengo otros negocios: recogida de sacos, otros bares y otras cosas por ahí. Espero que no los descubran mucho los del Ayuntamiento porque me están haciendo la vida imposible". Admitía también que algunos de esos negocios habían sido considerados ilegales: "He tenido una explotación porcina y también un club de alterne en la zona".

A ello se sumaba su vinculación con un vertedero y múltiples denuncias: "Yo no considero nada ilegal. Dicen que hago fiestas ilegales, pero para mí son reuniones". Según su propio testimonio, también habría sido quien realizó los enganches a la red eléctrica para muchos vecinos hace tres décadas, una actividad por la que igualmente fue denunciado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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