La Operación Currusco: la estafa anterior por la que Salvador Romero, el estafador de los billetes dorados, cumple condena

En junio de 2016, la Guardia Civil puso en marcha la Operación Currusco, una investigación que se saldó con la detención de 40 personas relacionadas con una red internacional de fraude con tarjetas bancarias.

La historia de Salvador Romero, el estafador principal del timo de los billetes dorados, no comienza con esta trama como tal. Años antes de que ese negocio centrara las pesquisas, su nombre ya había quedado vinculado a una investigación por fraude internacional con tarjetas bancarias.

Equipo de Investigación reconstruye aquel episodio a través del testimonio de Mireia Buzón, su expareja, con quien mantuvo una relación de 12 años. Esta mujer recuerda que conoció a Salvador cuando ambos trabajaban en una pizzería: ella estaba en la cocina y él se dedicaba al reparto. Lo describe entonces como una persona "trabajadora", procedente de una familia humilde. Sus vecinos aseguran que "salía poco" y que no se le veía demasiado por la zona. Tras aquella etapa, Romero quiso emprender y abrió un videoclub, aunque el negocio terminó cerrando: "Él siempre fue muy forofo de las películas, pero el negocio de fue a pique".

Posteriormente puso en marcha una actividad de venta por internet de documentos antiguos y bonos históricos. La empresa se registró a nombre de su expareja, que asegura haber aceptado para hacerle un favor y que su papel consistía, principalmente, en confiar en él y firmar los documentos que le presentaba. Según cuenta, nunca llegó a ver ni a tocar los productos que aparecían en la web. "Yo confiaba y firmaba lo que me decía hasta que me llamaron del banco", explica Mireia.

La situación cambió cuando el banco alertó de unos movimentos que consideraba sospechosos. En junio de 2016, la Guardia Civil puso en marcha la Operación Currusco, una investigación que se saldó con la detención de 40 personas relacionadas con una red internacional de fraude con tarjetas bancarias. "Vinieron a casa a hacer un registro y le dijeron 'tú sabes lo que venimos buscando'. Sacó de un armario una máquina con un enchufe y era una máquina de clonar tarjetas", dice.

Según la investigación, en las cuentas bancarias vinculadas a ella se ingresaron más de 752.000 euros procedentes de transferencias internacionales. "Nos catalogaron como mulas bancarias. Yo ahora mismo estoy en tercer grado", añade.

La sentencia, fechada el 7 de enero de 2022, condenó a Salvador y a su expareja a cinco años de prisión. El ingreso de Romero en la cárcel se produjo en marzo de 2024, después de que alegara problemas de salud, según la reconstrucción del programa. Esta condena corresponde a la causa anterior y debe distinguirse de la nueva investigación sobre los billetes dorados, que todavía está pendiente de juicio. Durante el tiempo que se retrasó su detención, su vida cambió por completo ya que se instaló en un chalet de 300 metros cuadrados. "No sabíamos nada", cuentan los vecinos.

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